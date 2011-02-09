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Dünya

KERKÜK'TE BOMBALI SALDIRILAR: 6 ÖLÜ, 75 YARALI KERKÜK (A.A)

09 Şubat 2011 13:57

-KERKÜK'TE BOMBALI SALDIRILAR: 6 ÖLÜ, 75 YARALI  KERKÜK (A.A) - 09.02.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü 3 araçla düzenlenen saldırılarda 6 kişi öldü, 75 kişi de yaralandı. Hastane kaynakları, şimdiye kadar kendilerine 6 ceset geldiğini, bunlardan üçünün polislere ait olduğunu, gelen yaralı sayısının ise 75 olduğunu bildirdi. İlk aracın Irak Kürdistan Demokratik Partisi güvenlik bürosu yakınında infilak ettiği, bundan bir dakika sonra ikinci bir aracın Irak Türkmen Cephesi bürosu yakınında, üçüncü aracın da aynı bölgede bir dükkanın yakınlarında patladığı bildirilmişti.

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