Kerkük'te bombalı saldırı kameraya yakalandı: 13 ölü

T24

İşte patlama anı - VIDEO

Hastane kaynakları, şimdiye kadar kendilerine 6 ceset geldiğini, bunlardan üçünün polislere ait olduğunu, gelen yaralı sayısının ise 75 olduğunu bildirdi.İlk aracın Irak Kürdistan Demokratik Partisi güvenlik bürosu yakınında infilak ettiği, bundan bir dakika sonra ikinci bir aracın Irak Türkmen Cephesi bürosu yakınında, üçüncü aracın da aynı bölgede bir dükkanın yakınlarında patladığı bildirilmişti.