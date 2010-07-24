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Kerkük'te bombalı saldırı: 9 yaralı

Iraklı yetkililer, yaralıların tedavilerinin Türkiye'de yapılmasını talep etti

24 Temmuz 2010 03:00

T24- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde görevli Türkmen Albay Burhan Tayyip'e düzenlenen bombalı suikast girişimi sonucunda Tayyip'in oğlu hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3'ü tedavi için Türkiye'ye getirildi.


Iraklı yetkililerin tedavilerinin Türkiye'de yapılması talebi üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu, Genelkurmay Başkanlığına ait tam donanımlı bir uçağın 3 yaralı ile 3 refakatçiyi alarak 10.50'de Ankara'ya döndüğü bildirildi.


Ankara'ya getirilen yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kerkük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Türkmen Albay Burhan Tayyip Taha Ömer'in tedavisinin Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, Ali Gazi Mohammed Raşit ve Özhan Hamdi Halit Vahit'in tedavilerinin ise Atatürk Araştırma Hastanesinde yapılacağı kaydedildi.

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