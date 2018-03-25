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Dünya

Kerkük'te bombalı saldırı; 3 sivil yaralandı

"Bombalı saldırıda can kaybı olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu"

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25 Mart 2018 11:45

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alışveriş merkezinin önünde park halinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı" ifadesini kullandı.

Aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildiren Kamil, "Kentin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama, kimi ya da kimleri hedef aldığı henüz bilinmiyor. Bombalı saldırıda can kaybı olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu" şeklinde konuştu.

Kamil, Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğunu belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi. 

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