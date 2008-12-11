Kerkük'te bomba: 55 ölü

* Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde bombalı intihar saldırısı düzenlendiği, en az 55 kişinin öldüğü bildirildi



* Associated Press haber ajansı, saldırı düzenlendiği sırada restoranda, Arap aşiret liderleriyle Kürt yetkililerin toplantı yaptığını bildirdi.



Haberde, toplantıya, aşiret liderleriyle Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği temsilcilerinin katıldığı, kentteki Arap, Kürt ve Türkmenler arasındaki gerginliklerin giderilmesine yönelik olasılıkların görüşüldüğü belirtildi. Tarafların, daha sonra, Kerkük'e gelmek üzere yola çıkan Devlet Başkanı Celal Talabani ile görüşmelerinin planlandığı da kaydedildi.



Kerkük Emniyet Müdürü Cemal Tahir, saldırıda 120 kişinin de yaralandığını söyledi. Yetkili, bayram olması ve öğle yemeği vaktine denk gelmesi nedeniyle restoranın saldırı sırasında kalabalık olduğunu, hükümet yetkililerinin yanı sıra kadın ve çocukların bulunduğunu söyledi. Tahir, kimliği belirlenemeyen intihar bombacısının Kerkük-Erbil yolu üzerindeki Abdullah Restoran'da kendini havaya uçurduğunu ifade etti.



Bölgedeki Reuters muhabiri, saldırının hemen ardından bölgenin, Irak ve Amerikan kuvvetlerince kordon altına alındığını kaydetti.



2003 yılındaki işgalinden sonra mezhepler arasındaki mücadeleye ve direnişçilerin kanlı eylemlerine sahne olan Irak'taki şiddet olaylarında, son birkaç ay içinde azalma görülmüştü.