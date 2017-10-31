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Dünya

Kerkük'te bir gazeteci öldürüldü

Kerkük'teki emniyet güçleri olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı

31 Ekim 2017 02:25

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bir gazetecinin evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Gazeteciyi öldürenlerin İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü olduğu öne sürülüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi yayın organı Kürdistan TV'den yapılan açıklamada, kanalda kameraman olarak çalışan Erkan Şerif'in Dakuk'taki evinin bir grup tarafından basıldığı ve gazetecinin bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, eve baskın düzenleyerek Şerif'i öldürenlerin Haşdi Şabi güçleri olduğu iddia edildi.

Kerkük'teki emniyet güçleri olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde kalan Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı.

 

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