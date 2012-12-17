Kerkük'te 8 ayrı noktada bombalı saldırı: 9 ölü, 59 yaralı

Kerkük kentinde 8 ayrı noktada meydana gelen patlamalarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kerkük'ün Şii ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı 3 ayrı mahallede bomba yüklü araçların, 5 ayrı noktada ise bomba düzeneklerinin patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Ölen ve yaralananların kimliklerinin henüz belirlenmediği, ilk patlamanın saat 19.30'da, son patlamanın ise 20.15'te meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü araçlardan birinin El-Nada televizyonunun yakınında patlatıldığı kaydedildi.

Kerkük Devlet Hastanesi doktoru Muhammed Abdullah Beyatli, akşam saatlerinde meydana gelen patlamaların ardından hastaneye 5 cesetle 27 yaralının getirildiğini, yaralıları tedavi altına aldıklarını kaydetti.

Korkunun hakim olduğu kentte güvenlik önlemlerinin de en üst düzeye çıkarıldığı belirtildi.