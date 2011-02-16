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Kerkük'te 3 Türk mühendis kaçırıldı!

Kerkük'te Türk vatandaşı 3 mühendis, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

16 Şubat 2011 02:00

T24 - Kerkük'te Türk vatandaşı 3 mühendis, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

Kerkük polisi, Korniş bölgesinde Türk vatandaşı üç mühendisin, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından kaçırıldığını açıkladı.  

Alınan bilgiye göre Kerkük Parkı'nın rehabilitasyon çalışmaları için Irak'a gelen 5 Türk mühendisin kaldıkları ev dün akşam saatlerinde silahlı 5 kişi tarafından basıldı. Evde bulanan 5 mühendisten 3'ü kaçırıldı. Kerkük polisi evde bulunan diğer 2 mühendisi sorguladıktan sonra olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Yaşları 25-35 arasında değişen ve kimlikleri açıklanmayan 3 Türk mühendisin fotoğrafları şehrin çevresindeki güvenlik noktalarına dağıtıldı.


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