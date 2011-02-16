Kerkük'te 3 Türk mühendis kaçırıldı!

T24

Kerkük polisi, Korniş bölgesinde Türk vatandaşı üç mühendisin, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından kaçırıldığını açıkladı.Alınan bilgiye göre Kerkük Parkı'nın rehabilitasyon çalışmaları için Irak'a gelen 5 Türk mühendisin kaldıkları ev dün akşam saatlerinde silahlı 5 kişi tarafından basıldı. Evde bulanan 5 mühendisten 3'ü kaçırıldı. Kerkük polisi evde bulunan diğer 2 mühendisi sorguladıktan sonra olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.Yaşları 25-35 arasında değişen ve kimlikleri açıklanmayan 3 Türk mühendisin fotoğrafları şehrin çevresindeki güvenlik noktalarına dağıtıldı.