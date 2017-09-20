Kerküklü Türkmenler Türkiye'den ilgi bekliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - IRAK Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bacalan, Türkiye\'nin Suriyeliler\'e gösterdiği ilginin yüzde 10\'unu Kerküklü Türkmenler\'e göstermesini istedi.

Antalya\'daki Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bacalan, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul\'u makamında ziyaret etti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı \'bağımsızlık referandumu\'yla ilgili görüşlerini açıklayan Bacalan, Kerkük\'teki Türkmenlerin geçmişte Araplardan, bugün ise Kürtlerden baskı gördüğünü söyledi. Bacalan, “Türkiye bir Arap milliyetçiliğinde. İstanbul\'da neredeyse Türkçe konuşamıyoruz. Her Arap ülkesinden insan var. Karadeniz Katarlı, Dubaili, Bahreynli dolmuş. Türkiye\'den Suriyelilere gösterdiği ilginin yüzde 10\'nu bize göstermesini istiyoruz. CHP\'den destek görüyoruz. MHP\'den de bizi destekleyenler var ama görüntüde değil, içten destek istiyoruz. Yürüyüşle bitmiyor. Dostlarımızdan bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz\" dedi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul da Irak\'ın ulusal bütünlüğünün korunmasından yana olduklarını söyledi. Kerkük\'te Kürdistan bayrağını asla kabul etmediklerini vurgulayan Kumbul, “Türkiye olarak sesimizin daha gür çıkması gerekiyor. Bu sesi hükümetten duymadık. Biz Ortadoğu\'nun tamamının barış ve kardeşlik içinde yaşanmasını istiyoruz\" diye konuştu.



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