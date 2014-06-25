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Dünya

Kerküki: Kürtler, Türkmenler için tehdit unsuru değil

IKBY lideri Mesut Barzani'nin temsilcisi Kemal Kerküki, Irak'ta üç devletli konfederal sistem kurulmazsa, Kürtlerin bağımsızlıklarını ilan etmesinden başka çaresi olmadığını söyledi

25 Haziran 2014 21:56

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) lideri Mesut Barzani'nin temsilcisi Kemal KerkükiIrak'ta federal sistemin iflas ettiğini söyleyen Kerküki, Başbakan Nuri El Maliki'nin istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Diken.com.tr'den Helin Alp'in Kerküki ile yaptığı söyleşide, Irak hükümetini IŞİD tehdidine karşı uyardıklarını ancak hükümetin bu ikazları dikkate almadığını söyledi.

Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Kemal Kerküki, 'Türkiye, Kürdistan'ın müttefiki ve dostudur. Bugün Kürdistan'da yatırım yapan büyük Türk şirketleri var. Siyasi ve ekonomik işbirliğimiz oldukça önemli çünkü uzun süreli anlaşmalarımız var' diye konuştu.

Söyleşinin tamamı Diken.com.tr'de

 

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