Kerkük'e Kürdistan bayrağı asılmasına Taksim'de protesto

Kerkük'te resmi binalara Kürdistan bayrağı asılması Taksim'de protesto edildi.

Turan Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Kerkük'teki resmi binalara Kürdistan bayrağının asılmasını protesto etti.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan grup, "Bu işin sonu yok; ya istiklal ya ölüm", "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Turan Ocakları İl Başkanı Taha Gürhan Demirci, yaptığı açıklamada, "Karabağ'da ve Halep'te yaşatılanların aynısının, Kerkük'te Türklere de yapıldığını" söyledi.

Kerkük Valisi'nin 19 Mart'ta, tüm resmi kurumlara Kürdistan bayrağı astırdığını belirten Demirci, ''Bu hain karar, 24 Mart'ta resmileşmiştir. Bu karara tepki gösteren Türkmenler, şehrin her yanını bayraklarla donatmışlardır. Ama bu bayraklar yırtılmıştır. Bunun ardından orada bulunan soydaşlarımız, boykot kararı almışlardır. Biz de bu boykot kararını destekliyoruz ve onların yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından Oda Kule'ye kadar yürüdü, daha sonra da dağıldı.