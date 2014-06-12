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Dünya

Kerkük Vilayet Meclisi Başkanı: Kerkük'te 4 bölge IŞİD'in elinde

Peşmergeler tarafından kuşatılan kerkük’te dört bölege IŞİD’in kontrolünde

12 Haziran 2014 21:59

Kerkük Vilayet Meclisi Başkanı Hasan Turan, Kerkük'ün tamamının peşmergeler tarafından kuşatıldığını, kent merkezine 30-40 kilometre uzaklıktaki Reşad, Havice, Abbas ve Zap bölgelerinin ise IŞİD'in elinde olduğunu söyledi.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Tikrit Samarra arasının yaklaşık 60 kilometre olduğunu hatırlatan Turan, IŞİD'in Şiiler için kutsal Samarra'ya girmesi durumunda mezhep çatışmasının büyüyeceğini söyledi. Samarra, Şiilerin 11’inci İmamı Hasan El Askeri Türbesi burada bulunuyor.

El Askeri Türbesi 2006’da bir kez daha saldırıya uğramış ve Şii-Sünni çatışmasının alevlenmesine sebep olmuştu. 2006’daki saldırıda El Askeri Türbesi'nin kubbesi tamamen yıkılmıştı.

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