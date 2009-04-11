Kerkük ve Musul'da çifte standart olmamalı

Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat yönetimleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların normal olduğunu, Kürtler'in Musul'da siyasi olarak hak sahibi olduğunu söyledi.



Irak'taki "Nur" gazetesine konuşan Başbakan Neçirvan Barzani, Irak'ta birçok şeyin değiştiğini, demokratik, federal ve çoğulcu bir sistemin yerleşmesi için çaba harcandığını anlatırken, "Bu sistem ülkede yerleşene kadar Erbil ile Bağdat yönetimleri arasında sorunların görülmesi normaldir" dedi. Federal sistemin olduğu diğer ülkelere bakıldığında da halen yetki konusunda sorunların yaşandığını belirten Başbakan Barzani, Musul ile ilgili şunları söyledi:



``Kürtler, Musul kenti üzerinde siyasi olarak hak sahibidir. Bu yüzden alınan siyasi kararlarda bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Kerkük kent yönetiminde yetkilerin paylaşılmasından bahsediliyorsa, bu kentin yönetimindeki yetkilerin de paylaşılmasından söz edilmeli. Musul'da yüksek oranda oy aldık. Kerkük ve Musul konusunda çifte standart uygulanmamalı. `Musul kentinde Kürtler'in hiçbir siyasi hakkı yoktur' diyenler yanılıyorlar.''