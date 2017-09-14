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Kerkük Valisi’nin görevden azlini parlamento onayladı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınması kararını imzalayarak, oylama için parlamentoya gönderdi

14 Eylül 2017 17:42

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınması kararını imzalayarak, oylama için parlamentoya gönderdi. Irak Parlamenhtosuda Başbakan Abadi\'nin gönderdiği azil ile ilgili kararı oy çokluğu ile kabul etti.
Erbil merkezli uydadan yayın yapan Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, Irak başbakanı Haydar Abadi, Kerkük Valisi Necmettin Kerim\'in görevden alınması ile ilgili kararı imzalayarak Parlamonto\'ya gönderdi, Irak Parlamentosu da Başbakan Adabi\'nin azlini istediği Kerkük Valisi Necmettin Kerim ile ilgili kararı oy çokluğu ile kabul etti. Daha önce Kerkük Valisi Kerim\'in görevden alınması için 128 Iraklı parlamenter imza toplamıştı.
Dün akşam Rudaw TV’de yayınlanan bir programa konuk olan Kerkük Valisi Kerim, görevden alınması ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, \"Bana Irak Parlementosu’ndan güvenoyu verilmedi ki benden alsınlar. Beni vali olarak seçen, Kerkük İl Meclisi’dir. Kerkük İl Meclisi ile valinin şahsi maneviyatı var. Son seçimde halkın yarısından fazlasının oyunu aldım. Bir sonraki seçime kadar Kerkük halkının hizmetindeyim. Ne zaman ki Kerkük halkı benim çalışmama ihtiyaçları olmadığını belirtir, o zaman bütün yasalara bağlı kalırım. Ancak ben burada Kerkük halkına hizmet ediyorum. Halk bana güvenoyu verdi, Irak Parlamentosu değil\" dedi.

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