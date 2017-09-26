Kerkük Valisi'nden bölgede askeri güç bulundurma kararı alan Bağdat'a: Gelin de görelim!

Irak’ın petrol zengini Kerkük bölgesinin valisi Necmeddin Kerim, Bağdat’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandumuna katılan bölgeye ordu gönderme tehdidine, “Gelin de görelim” yanıtını verdi.

Seçmenler önünde konuşma yapan Kerim, “Irak parlamentosu sadece böyle kararlar alır ama kimse bunları uygulamaz. Eğer vekiller kendinden bu kadar eminlerse Kürdistan’a gelsinler de onları görelim” dedi.

Ayrıca seçmenlere referandum sevincinden havaya ateş açmama ve referandumu boykot eden “diğer azınlıklara baskı yapmama” çağrısında bulunan vali, “Hepimiz aynı Kerkük’te yaşıyoruz” dedi.

Irak meclisi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde askeri güç bulundurma kararı almıştı.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meclis, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgelerde vatandaşların güvenliğini korumak için hükümetin askeri güç bulundurması gerektiği kararı aldı" denilmişti.