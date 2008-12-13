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Dünya

Kerkük saldırısını Türkçü örgüt üstlendi

Kerkük'te 55 kişinin öldüğü 120 kişinin yaralandığı intihar saldırısını Türk İntikam Birliği Teşkilatı isimli örgüt üstlendi

13 Aralık 2008 02:00

Irak’ın Kerkük kentinde 55 kişinin öldüğü 120 kişinin yaralandığı “Abdullah” adlı restorana
düzenlenen intihar saldırısını Türk İntikam Birliği Teşkilatı (TİBT) isimli örgüt üstlendi

Örgütün internet sitesindeki açıklamada, “Bazı Arap aşiret mensupları ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) temsilcilerine yönelik, Türkçü İntihar komandomuz tarafından bombalı eylem başarıyla gerçekleştirilmiştir” denildi. 

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Açıklamada, ileride örgütün geliştirdiği S-HARDAL-68 isimli bir kimyasal silah da kullanılabileceği belirtildi.

Önceki gün düzenlenen saldırı sırasında, restorandaki toplantıda Arap aşiret liderleriyle Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği temsilcileri görüşüyordu. Buluşmanın amacı, kentteki Arap, Kürt ve Türkmenler arasındaki gerginliklerin giderilmesine yönelik olasılıkları ele almaktı. Tarafların, daha sonra, Kerkük'e gelmek üzere yola çıkan Devlet Başkanı Celal Talabani ile görüşmelerinin planlandığı da kaydedilmişti.

2003 yılındaki işgalinden sonra mezhepler arasındaki mücadeleye ve direnişçilerin kanlı eylemlerine sahne olan Irak'taki şiddet olaylarında, son birkaç ay içinde azalma görülmüştü.

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