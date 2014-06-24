Kerkük neden önemli?

Irak'ta Türkmenlerin ve Kürtlerin üzerinde hak iddia ettiği Kerkük, Irak askerlerinin IŞİD'in saldırısından kaçmasının ardından Kürt peşmergelerin kontrolüne geçti. Statüsü belirsiz olan kentin akıbeti bir kez daha gündemde.

2003'teki ABD işgalinin ardından Irak Kürtleri Irak'taki yeni durumda yıllardır 'hayalini kurdukları' sınırları beklemedikleri bir anda kontrol altına aldılar. Kerkük'ün etrafında artık Irak merkezi hükümetinin askerleri değil peşmergeler var.

Kasım 2013'te Bağdat'taki Maliki hükümeti, Kürtlerin hak iddia ettiği bölgelere Dicle Operasyon Gücü'nü yerleştirdiğinde Irak ordusuyla peşmergeler arasında çatışmaların başlaması an meselesiydi.

Diyala, Kerkük ve Tuzhurmatu kapılarına dayanan Maliki'nin Dicle Operasyon Gücü'ne karşı Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yollara elindeki tankları konuşlandırmıştı.

El Kaide’den kopan radikal IŞİD militanları üç günde Musul'u alıp, Irak'ın kalbine doğru sokulurken hiçbir direnişle karşılaşmadılar. Maliki'ye bağlı askerler masadaki çaylarını bile bırakıp kaçtılar. IŞİD güçlerinin bunun ardından Kerkük'e doğru yönelmesini fırsat bilen peşmergeler de hızla devreye girerek Kerkük’ü ‘koruma’ altına aldılar.

Bu hamle Kerkük’ü ve üzerinde hemen hemen bütün grupların hak iddia ettiği bu kadim kentin akıbetini bir kez daha gündeme taşıyor.