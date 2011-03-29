-KERKÜK MECLİSİNE TÜRKMEN BAŞKAN ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Kerkük'te İl Meclisi Başkanlığına Türkmen grubundan bir yetkili seçildi. Asvat El Irak'ın haberinde, il meclisinin bu sabah toplanarak, Kerkük Valiliği görevine Kürt İttifakından Necmeddin Kerim'i, Meclis Başkanlığına da Türkmen grubundan Hasan Turan'ı seçtiği belirtildi. Haberde, Kerkük'teki Arap Listesi'nin meclis toplantısına katılmadığı ifade edildi. Arap Listesi, İl Meclisi Başkanlığı ve Vali Yardımcılığı görevini alamadığı için meclisteki toplantıyı boykot ettiğini açıkladı.