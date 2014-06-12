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Dünya

Kerkük Kürtlerin eline geçti

Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 'Kerkük’ün tamamı Perşmerge'nin elinde' dedi

12 Haziran 2014 16:51

Irak’ın petrol zengini kenti Kerkük’ten Irak Ordusu’nun çekilmesi üzerine bölge Kürtlerin kontrolüne geçti.

AFP’nin haberine göre iki gündür Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) tehdidi altında olan şehir Irak Ordusu’nun çekilmesi üzerine Kürtlerin kontrolüne geçti.

Kerkük’te Irak Ordusu’nun kalmadığını belirten Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, “Kerkük’ün tamamı Perşmerge'nin elinde” dedi.

IŞİD iki gün önce Kerkük’ün bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı. 

 

Halk gıda stoku yapıyor

 

Anadolu Ajansı, Kerkük halkının, olası bir IŞİD saldırısına karşı tedbirlerini aldığını bildirdi.

Özellikle Irak Ordusu tarafından terk edilen 12'nci Tümen Komutanlığı'nın kimliği belirsiz kişilerce talan edilmesi, halkın endişesini artırdı. İnsanlar, gıda ve yakıt stoku yapmaya başladı. Ekmek fırınları, benzin istasyonları ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşması dikkati çekiyor.

Kaos ve kargaşa nedeniyle gıda ve yakıt fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış yaşandı. Mutfak tüpünün fiyatı 6 bin dinardan 20 bin dinara yükseldi.

Anadolu Ajansı'nın haberinde, 12'nci Tümen Komutanlığı'ndaki askeri eşyaları talan edenlerin Kerküklü olmadığı, Süleymaniye plakalı araçlar kullandıklarının öne sürüldüğü belirtildi.

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