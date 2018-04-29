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BBC Türkçe

Kerkük, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumuna katılacak

Statüsü tartışma konusu olan Kerkük vilayeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı. Karar, 41 üyeden oluşan Kerkük İl Meclisi'nde oylamaya katılan 26 üyenin 24'ünün "Evet" oyuyla alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ta Kürtlerin ağırlıkta olduğu Kerkük İl Meclisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

Salı sabahı toplanan 41 üyeden oluşan Kerkük İl Meclisi'nde yapılan oylamada, 26 üyeden 24'ü Kerkük'ün referanduma katılması gerektiği yönünde oy verdi.

IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonu'nun haberine göre, biri Irak Türkmen Cephesi'nden, biri de bağımsız olmak üzere iki üye ise "Hayır" oyu kullandı.

Irak'ta merkezi hükümet, bağımsızlık referandumuna şidddetle karşı çıkıyor.

ABD de referandumun Irak'ta Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürütülen mücadeleyi baltalayacağı görüşünde.

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük'ün referanduma katılmasının "tehlikeli" olduğunu söyleyerek oylamayı boykot etmeye hazırlanıyor. Kerkük'te nüfusun yaklaşık 250 binini Türkmenler oluşturuyor.

ilişkilerin

Merkezi Irak hükümeti, Kerkük'ün önemli petrol yataklarına sahip olması nedeniyle kontrolü kaybetmesi halinde gelir kaybına uğramaktan ve buranın IKBY'ye bağlanmasının ülkenin toprak bütünlüğünü bozmasından endişe ediyor.

IKYB ise bu bölgede yaşayan halka kurduğu etnik bağın yanı sıra ileriye dönük olarak olası bir bağımsızlık girişiminde elini güçlendirmek istiyor.

Irak Anayasası, Bağdat'ın yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde bulunan Kerkük'ü "bir bölgeye bağlı olmayan vilayet" olarak tanımlıyor.

Irak'ta Saddam Hüseyin rejimini deviren ABD işgali sonrası ülkenin yeni anayasası 2005 yılında kabul edildiğinde, Kerkük ve diğer "tartışmalı" bölgelerin akıbeti başlangıçta 31 Aralık 2007 tarihine kadar yapılacak bir referanduma bırakılmıştı.

Ancak söz konusu referandum bir türlü yapılmamıştı.

Kerkük İl Meclisi'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağını asma kararı sonrası, Türkiye ile ilişkiler de gerilmişti.

uyarıda bulunmuştu

Türkiye de, IKBY'nin referandum için tarih vermesinin ardından da, Iraklı Kürtlere bağımsızlık referandumundan geri adım atmaları çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu referandumun Irak'ı "iç savaşa götürebileceğini" söylemişti.

Kerkük İl Meclisi'nin referanduma katılma kararını duyurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Kerkük yönetimini "Irak Anayasası'nı bir kez daha ciddi şekilde ihlal etmekle" suçladı.

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