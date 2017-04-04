Kerkük İl Meclisi referandum kararı aldı

Geçen hafta resmi kurumlara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması kararı alan Kerkük İl Meclisi bugün referandum konusunu görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda Kerkük İl Meclisi, Kerkük'te referandum ve anayasanın 140. maddesinin gereğinin yapılmasını merkezi hükümetten talep etti. Oturumda Irak Parlamentosu tarafından alınan, Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) bayrağının asılmaması yönündeki karar ise reddedildi.

İl Meclisi ayrıca kentin geleceğinin referandumla belirlenmesi kararını aldı. Kentin geleceğinin belirleneceği referandum kararının Irak hükümetine iletildiği belirtildi. Referandum sonucuna göre Kerkük ya Irak’la kalmaya devam edecek ya da IKYB'ye bağlanacak.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, Kardeşlik Bloğu'nun 2008'den beri birçok "başarıya" imza attığını söyleyerek, “Bugün yapılan oturumda oy birliğiyle anayasanın 140'ıncı maddesi kapsamında Kerkük'te referandum yapılması kararı onaylandı” dedi.

Talabani, “İbrahim Caferi ve Nuri Maliki döneminden beri hükümetlerin gündeminde olan 140'ıncı maddenin uygulanması yeterince geciktirildi. Kerkük halkının oyalanmaya gücü kalmadı. Bu yüzden bugün il meclisi üyeleri, oylarıyla cesur davranarak Federal Hükümetin Kerkük'te referandumu gerçekleştirmesini kararlaştırdı” dedi.

Kerkük IŞİD'in saldırısı sonrası Irak ordusunun kentin büyük bölümünden çekilmek zorunda kaldığı 2014 yılından bu yana Iraklı Kürt birliklerin kontrolünde bulunuyor.

Kerkük'ün güneybatısını IŞİD ele geçirmişti. Irak Anayasası ‘Kerkük'ün statüsünün Saddam Hüseyin döneminde zorla göç ettirilenlerin geri dönmesini, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılmasını ve kentin nihai statüsünün referandumla belirlenmesini' öngörüyor.

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DHA, HT/GA