'Kerkük için pazarlık yapmayız'

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Kerkük'ün kontrolü konusunda pazarlık yapmayacaklarını söyledi.





Celal Talabani, Süleymaniye kentinde bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ile birlikte gazetecilere açıklama yaparken, “Kürtler'in, Kerkük'ün kontrolünden başka birşey karşılığında vazgeçip geçmeyeceklerinin” sorulması üzerine, “140. madde anayasal ve yasal bir maddedir. Hiç kimse yasayı ya da anayasayı ihlal edemez. Asla Kerkük'ü başka birşey için vermeye hazır olmayacağım. Kerkük ile ilgili bir pazarlık olmayacaktır” dedi.



2005'de kabul edilen Irak Anayasası'nın 140. maddesi, Kerkük'ün kontrolü konusundaki anlaşmazlığın, referandum dahil bir dizi aşamadan geçilerek çözülmesini öngörüyor.



Birleşmiş Milletler, anlaşmazlığın çözümü konusunda Irak yönetimine geçen ay sunduğu bir raporda, çözüme yardımcı olacağını umduğunu belirttiği 4 seçenek sunmuş, ancak seçeneklerin ne olduğu kamuoyuna açıklanmamıştı.

Mesud Barzani ise bölgesel yönetimin BM raporunu incelemekte olduğunu ve şu aşamada rapor konusunda yorum yapamayacaklarını söyledi.

