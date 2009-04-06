'Keriz silkeleyen' hisse sahipleri inceleniyor

Borsa yasaklısı adını gizleyip oynadı



3 kişi tutuklandı

İMKB’de manipülasyon yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan çetenin, Orhan Gencebay’ın da aralarında bulunduğu 30 sanatçıyı, işadamlarını ve bazı medya mensuplarını hisse almaları konusunda yönlendirdiği ortaya çıktı. Mali polis 150 ünlü kişinin hesaplarını mercek altına aldı. Öte yandan çetenin zarara uğrattığı küçük yatırımcının emniyete gelerek şikayetçi olması istendiBorsa yasaklısı Bekir Sami Karayel’in yönlendirdiği, aralarında Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün de bulunduğu manipülasyon çetesine yönelik operasyon magazin ve iş dünyasına sıçradı. Polis yaptığı incelemelerde çetenin yönlendirdiği hisselerden satın alan 150 ünlü ismi belirledi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB), 6 hisse üzerinden 25 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen çetenin polisteki işlemleri dün tamamlandı. Mali poliste sorgulanan zanlılar Şişli Adliyesi’ne sevk edildi. Polisin yaptığı incelemelere göre zanlılar sadece küçük yatırımcıyı yönlendirmemiş. Çetenin üzerinde oynadığı hisse senetlerinde alım satım yapan 150 ünlü isim de belirlendi. Ünlülerin hesapları da mercek altına alındı.Polis, aralarında Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre’nin de bulunduğu kişilerin hisse senedi hareketlerini inceleyecek. Ünlülerin çete ile bağlantısını belirlemek için hisse senedi alış ve satış tarihlerinin çete ile aynı olup olmadıklarına bakılacak. Aralarında kadın şarkıcıların da bulunduğu magazin dünyasından 30, iş dünyasından 120 ünlü ismin ifadesine başvurulacak. Bu kişilerin arasında medya dünyasından önemli isimlerin de bulunduğu ve ifadelerinin alınacağı iddia edildi. Polis 6 tahtada yapılan işlemlerde küçük yatırımcıların zarara uğratıldığını dikkate alarak, mağdur olan yatırımcıların şikayetçi olmasını da istedi. Yapılacak şikayetler ile çetenin daha fazla ceza alması sağlanacak.Orhan Gencebay borsacıların yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Tek-Art hisselerinde manipülasyon yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yasağı getirilmişti. Sadece 2000 yılında Borsa’da 1.7 milyon dolar kaybettiği bilinen Gencebay, işlem yasaklısı olduğu halde kimliğini gizleyerek borsada oynamaya devam etti. Manipülasyon suçundan daha önce birkaç kez hakim karşısına çıkan Orhan Gencebay “Keşke borsaya hiç bulaşmasaydım” demişti.Öte yandan borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, Şişli Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Serkan K.K, Güneş K. ve Ercan İ.İ, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.