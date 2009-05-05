Kerinçsiz duruşmasında gerginlik

Ergenekon davası kapsamında çapraz sorgusu süren tutuksuz sanık Ayşe Asuman Özdemir ile tutuklu sanık avukat Kemal Kerinçsiz arasında zaman zaman tartışma yaşandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, Ayşe Asuman Özdemir'in rahatsızlığı nedeniyle yarım kalan çapraz sorgusuna devam edildi.



Bir doktorun da hazır bulunduğu duruşmada söz alan Özdemir'in avukatı, siroz hastası olan müvekkilinin karaciğer nakli beklediğini, ancak soruları yanıtlayabileceğini bildirdi.



Kürsünün önüne konulan bir sandalyede oturarak Savcı Nihat Taşkın'ın sorularını yanıtlayan Özdemir, ihtiyacı olan ilkokullara kitap göndermeyi içeren "Ulusal Köy Kütüphaneleri Projesi"ni sürdürürlerken, daha önce nakit olarak bağış kabul edilmeyeceği konusunda anlaşılmasına rağmen bunda ısrar eden Gazi Güder'e güvenini yitirdiğini, Güder aracılığıyla tanıştığı Şehmuz Ercan'la bunun üzerine projeden uzaklaştıklarını anlattı.



Savcı Taşkın'ın, Özdemir'e "Nadide Altun"un kim olduğunu sorarak bu kişiyle internet ortamındaki bir yazışmasını okumaya başlaması üzerine tutuklu sanık Nusret Senem, "Davayla ilgisi olsa da olmasa da sanıkların özel hayatlarıyla ilgili her şey mahkemeye konu ediliyor. İnsanların bütün hayatlarının yargılama sadece Hitler Almanyası'nda olmuştu" diyerek itiraz etti.



Kerinçsiz’e tepki



Savcı Taşkın'ın ardından tutuklu sanık avukat Kemal Kerinçsiz de Özdemir'e "Atabeyler Davası"na ilişkin sorular yöneltti.



Kerinçsiz'in yaklaşık 2 saat süren soruları boyunca zaman zaman Özdemir ile Kerinçsiz arasında gergin anlar yaşanırken, Özdemir Kerinçsiz'e "Aynı davada yargılanıyoruz. Savcılar bile bana bu kadar soru sormamıştı" diye tepki gösterdi.



Kerinçsiz, Özdemir'e "Atabeyler Davası"nda "Yüzbaşı Murat" adlı sanığın avukatlığını yapması için Özdemir'den kendisiyle görüşmesini isteyen "Muzaffer Demirel"in kim olduğunu sordu.



Bu kişinin bir okuru olduğunu söyleyen Özdemir'e Kerinçsiz, "Peki neden beni sizin aramanızı istedi, kendisi aramadı?" diye sordu.



Özdemir, bu soruya bağırarak, "Bana bir suçlama mı yapıyorsunuz? Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?" diye tepki gösterdi.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün ise Özdemir'e, "Sakin olacaksınız. Hem sağlınıza da zararlı" dedi.



Kerinçsiz'in Özdemir'in tepkisine "Biz sizin bir sürü yalanlarınızı dinledik" diye itiraz etmesi üzerine de Özdemir, "Ben asla yalan söylemem Kemal Kerinçsiz" diye konuştu.



Kerinçsiz, Özdemir'in yüksek sesle konuşmaya devam etmesine gönderme yaparak Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün'den, Özdemir'in üslubuna itiraz etmesini istedi.



Özdemir, "Atabeyler Davası"nın sanığı "Yüzbaşı Murat"ı tanımadığını, sadece devre arkadaşı olduklarını söyleyen 2 kişinin kendisini arayarak Kerinçsiz'i medyadan tanıdıklarını, dürüst ve güvenilir olduğunu düşündükleri için arkadaşlarının avukatlığını yapması için ona ricada bulunmasını istediklerini anlattı.



Kendisinin de "Yüzbaşı Murat"ın masum olabileceği düşüncesine kapılması nedeniyle avukatlığını yapması için Kerinçsiz'le görüştüğünü belirten Özdemir, Kerinçsiz'in kendisine "Bu çocuklar vatansever. Şerefle savunurum" dediğini ve davayı bağlı olduğu birliğin 60 avukatıyla birlikte hiçbir bedel almaksızın savunabileceğini söylediğini öne sürdü.



Hiçbir avukatın bir sanığı gerekli merciden izin almaksızın tamamen ücretsiz olarak savunamayacağını, görüşmeye Özdemir'in de yanında avukatıyla geldiğini ve avukatın bunu Özdemir'e belirtmiş olması gerektiğini söyleyen Kerinçsiz, ayrıca birliğe bağlı sadece 20 avukatın bulunduğunu kaydetti.



Kerinçsiz'in "Peki neden beni istemişler? Beni tanıyorlar mı?" diye sorduğu Özdemir, yine tepki göstererek, "Size güvenmişler. Her gün televizyonlarda, mahkeme önlerinde elinizde mikrofonla görünüyordunuz ya" dedi.



‘Bir ciğer verdim’



Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün de Özdemir'e, "Siz de sataşmayın. Sadece suale cevap veren lütfen" diye itiraz etti.



Duruşma başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra Özdemir'e, "Yoruldunuz mu?" diye soran Başkan Şengün, Özdemir'in "Bana 1-2 dakika dinlenmek yeter" sözleri üzerine duruşmaya 10 dakika ara verdi.



Daha sonra devam eden duruşmada Kerinçsiz'in "Yüzbaşı Murat isimli sanıkla hiç görüştünüz mü? Tanıyor musunuz? Babasının ya da bu kişinin size avukat bulmanız için yetki vermesi lazım. Bu yetkiyi onlardan almadıysanız kim verdi?" sorularına Özdemir, "3 yıl önce yapılan şeyi size tuzak için mi hazırladım? Ben de cezaevinde yattım. Bir ciğer verdim" diye tepki gösterdi.

