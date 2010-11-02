-KERİME EL MAHRUG: BERLUSCONİ'YE İKİ KEZ UĞRADIM ROMA (A.A) - 02.11.2010 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile gündeme gelen Kerime El Mahrug adlı Faslı eskort, Berlusconi'nin evinde sadece iki kez ağırlandığını söyledi. El Mahrug, La Repubblica gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, Berlusconi ile cinsel ilişkisinin olmadığını yineleyerek, "Berlusconi'nin evine sadece iki kez uğradım. Bana 7 bin avro verdi" dedi. Kerime El Mahrug, Berlusconi'nin kendisine Audi marka otomobil hediye ettiği yönündeki iddiaları da yalanlayarak, "Keşke öyle olsa, keşke hediye etmiş olsaydı" diye konuştu. Dün 18 yaşına basan El Mahrug, konuya ilişkin çelişkili açıklamalar yapması konusundaysa, "Evet, ama bu bir sorun değil" demekle yetindi. Berlusconi'nin özel konutunda verdiği partilerle ilgili olarak da El Mahrug, İtalya Başbakanının bu partiler nedeniyle tuzağa düşürülebileceğini, başının ağrıyabileceği uyarısında bulundu. Kerime El Mahrug, "Berlusconi sadece bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür borçluyum. Şunu da söyleyeyim, hayatı ve kadınları sevdiğini söylemekle iyi ediyor. Kendi yaşam tarzını sahip çıkmak en doğal hakkıdır. Herkes dilediğini yapabilir" diye konuştu.