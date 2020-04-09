Kerimcan Durmaz, karantina kuralına uymayanlara tepki gösterdi: Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı geberin, bunu mu istiyorsunuz?

Ev karantinasına devam eden ve sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımda bulunan Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çıktığı market alışverişi sırasında çektiği videoları da sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Aracı içerisinde market ararken görülen Kerimcan Durmaz, sokakta gördüğü kalabalığa tepki gösterdi. Yanındaki arkadaşının aracın önüne çıkan adam için ’65 yaş üzeri’ şeklindeki uyarısı üzerine "Bırak 65'i herkes dışarıda" diyen Durmaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Durmaz, videosunda "Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz" dedi.

Erol Köse'den tepki

Kerimcan Durmaz’ın sokaktaki insanlarla ilgili olarak sarfettiği sözlere yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse’den tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla magazinsel konular hakkında yorumlarda bulunan Köse şunları yazdı:

“Korona bile daha temizdir bu mikroorganizmalara göre! Terliksi hayvan mı desem, amip mi bilemedim ama ucube oldukları kesin! Hoşt desem olmaz, sokak hayvanlarına hakaret olur, uyuşturucu kafası mı nedir bilmem ama bunlar ülke dışına yollanıp yerine mandal, naylon kova vs alınmalı”