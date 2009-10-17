Keriman Halis niçin kampanya yüzü oldu?

Keriman Halis vizyon oldu

Tasarruf yaparsan iş bulursun

Vatandaşı tüketimde cesur davranmaya çağıran reklamlarda ekonomist Deniz Gökçe sakız satan bakkalı, eski Merkez Bankası başkanlarından Yaman Törüner oyuncakçıyı, bankacı Akın Öngör simitçiyi ve gazeteci Meliha Okur da çiçekçi kadını oynuyor. Kampanyanın sonucu henüz bilinmese de kendine seçtiği slogan daha ilk günden deyim haline geldi bile.Türkiye bundan tam 77 yıl önce de benzeri bir tüketim kampanyasına tanık olmuştu aslında. Büyük buhran yıllarında bir Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, ekonomik paradigması bugünden farklı ama gayesi aynı olan bir kampanyaya imza atmıştı.1930 buhranı, özellikle Batılı ülkeleri kasıp kavururken, Türkiye de ekonomisini ayakta tutabilmek için millici politika uygulamaya çalışıyordu. Bir yandan ithal malları engelleyerek yerli üreticinin ayakta tutulması, diğer yandan sanayiciye gerekli kredinin sağlanabilmesi amacıyla bankalarda sermaye birikiminin oluşması hayati bir zaruretti.Ve nihayet Dr. Vedat Nedim'in başında bulunduğu Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1932'de ülke çapında güçlü bir kampanya başlatma kararı aldı. Ancak vatandaşın kampanyaya ikna olabilmesi gerçekten zor görünüyordu. Nitekim ilk denemeler beklenen etkiyi pek göstermedi. Vatandaşın ikna olması ve cesaretli davranması için etkili bir vizyona ihtiyaç vardı. Tam da bunları düşünürken bekledikleri kısmet adeta Cemiyet'in ayağına kadar geldi. Keriman Halis, Dünya Güzellik Yarışması'nda birinci seçilmiş, bu olay ülke çapında büyük bir milli gurura yol açmıştı. Aranan yüz nihayet bulunmuştu. Milli gururun vesilesi Keriman Halis, milli kampanyanın da ruhuna gayet uygundu.Halis, teklifi seve seve kabul etti. Cemiyet derhal afişler hazırlamaya, kampanya sloganları üretmeye başladı. Halis'in şık bir elbise ile poz verdiği ilk afişin sloganı şöyleydi: "Bir Hakikat: Türk güzeli= Cihan güzeli! Bir gaye: Türk malı= Cihan malı." Cemiyet'in ikinci afişi ise yine Keriman Halis'liydi. Afişte, "Türk güzeli niçin cihan güzeli oldu? Çünkü Türk güzeli; Türk üzümü, Türk fındığı, Türk inciri ile beslendi" yazıyordu. Aynı afişte Keriman Halis de vatandaşa nasıl dünya güzeli olduğunu şöyle anlatıyordu: "Sağlam ve güzel olmak istiyorsanız, sez de benim gibi Türk üzümü, inciri, fındığı yiyin, Türk dokuması kıyafet giyin!"Cemiyet, Keriman Halis'in karizmasını kullanarak bankalar için gerekli sermaye birikimini sağlamaya dönük bildirileri de peşi sıra yayımladı. Bildiride vatandaşa şu tavsiyelerde bulunuluyordu: "Vatandaş! Her Türk senede yalnız 1 lira tasarruf etse, bir senede 15 milyon lira toplanır. Bu paralar memlekette iş yaratır. Küçük tasarruf hesapları bir araya gelince milli iktisadiyatımız için büyük bir kredi kaynağı olur. Bankada bir hesabı olmayan bir fert, gece deniz ortasında fenersiz kalmış bir vapura benzer."