-Kerim Uras Atina Büyükelçisi olarak atandı NEW YORK (A.A) - 27.09.2011 - Dışişleri Bakanlığı'nın Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Kerim Uras, Atina Büyükelçisi olarak atandı. 66. Dönem BM Genel Kurulu toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Dışişleri Bakanlığı heyetinde yer alan Kerim Uras'a, söz konusu atama, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) bakanlar toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından tebliğ edildi. Kerim Uras, geçen yıl Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanmış, ancak İsrail'in Mavi Marmara saldırısı nedeniyle görevine başlayamamıştı.