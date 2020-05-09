Kerim Rota: Swap piyasasından 29 milyar dolar kaçtı, çoğu faydalı yatırımcıydı

Eski bankacı Kerim Rota, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Türk bankalarının Londra piyasasıyla Swap yapmasını engelleyen kararını değerlendirdiği yazısında “Londra’da çift taraflı işleyen swap piyasasının küçük kısmı spekülatörlerden oluşurken, büyük bir kısmı ise , Türkiye’ye uzun vadeli finansman sağlayan kreditörlerden oluşuyordu. Pire için yorgan yakıldı” dedi.

Kerim Rota, Paraanaliz’deki yazısında BDDK verilerinden yola çıkarak Londra’daki Swap piyasasındaki işlem hacminin son 16 ayda 7 milyar dolar eridiğini ve Mart’ta 78 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti. Rota, yurtiçindeki Merkez Bankası Swap piyasasındaki paranın ise aynı dönemde 21 milyar dolar azaldığını kaydetti.

Swap piyasasından çıkan paranın büyük kısmının Türkiye’de yatırım yapmak isteyen iyi niyetli yatırımcıya ait olduğunu belirten Rota, “Ortalama kurlarla bakınca, dış mihraklar 7 milyar dolar geri ödeme yapmışlar, ancak müttefiklerimiz de Türkiye’deki varlıklarını 22 milyar dolar azaltmışlar. Zararlı bakterileri tamamen öldürelim derken yanlış tedavi ile faydalı bakterileri iyice azaltmışız” dedi.

“Muhtemelen birileri, kurlardaki yükselişin tek nedeninin Londra’da elinde Türk Lirası bulunduran veya Türk Lirası borçlanarak döviz alan spekülatörler olduğuna ekonomi yönetimini inandırdı” diyen Rota, “Sonuçta görüyoruz ki, hayali dış güçleri yenmek uğruna şeffaflıktan uzaklaşarak yapılan uygulamalar, Türkiye’ye güvenip yatırım yapanların daha çok rahatsız olmasına neden oldu. Hiçbir yatırımcı girişi serbest, çıkışı sorunlu bir piyasada işlem yapmak istemez. Yabancı yatırımcının ve tasarruf sahibinin bu güvensizliği sonucunda dolarizasyon tetiklenirken, ekonomi yönetimi “dalgalanma korkusu” ile rezervleri de kullanmaya başladı. Bu kez azalan rezervler risk priminin artmasına neden oldu” dedi.