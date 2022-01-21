Kerim Rota: Orta vadede kurlarda yukarı yönlü hareket kaçınılmaz

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 14'de sabit bırakmasını değerlendirdi. Rota söz konusu kararın sürpriz bir karar olmadığını ifade etti. Döviz kurlarındaki gelişmeleri de değerlendiren Rota "Orta vadede kurlarda yukarı yönlü hareketin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Rota şu açıklamaları yaptı:

"Aralıktaki kur şokunu bir daha yaşamamak için mola verildiğini düşünüyorum"

"Enflasyon zaten aralık sonu itibariyle 36'ydı ocak sonu itibariyle muhtemelen 45-50 arasında bir enflasyon patikasına oturacağız ve en azından 6-7 ay boyunca da 45-60 arasında bir enflasyon patikası hayatımızda olacak. Biz bugün TCMB faizinin yüzde 14 mü yüzde 13 mü olduğunu tartışır durumdayız. Aslında TCMB'nin politika faizi enflasyonun gerçeklerinden çoktan kopmuştu. Enflasyonun bu noktaya gelmesi de politika faizinde enflasyon dinamikleri hazır olmadan düşürülen faizlerin agresif şekilde düşürülmesiyle ortaya çıkmıştı.

O yüzden üzerine çok tartışmaya değer bir karar değil. Önümüzdeki 3 ay boyunca mart sonuna kadar 14 civarında faizin sabit tutularak kasım ve aralık ayında yaşadığımız kur şokunu bir daha yaşamamak için mola verildiğini düşünüyorum.

"Çok yüksek bir enflasyon sarmalının içindeyiz"

Türk vatandaşlarının alım gücünü belirleyen reel kur. Burada da Türk Lirası 1994'den bu yana en değersiz seviyesinde. Böyle baktığımızda kurlardaki bugünkü seviye bile alım gücünün çok aşınmasına sebep oluyor. Bir örnek vereyim size; ilk zamlı asgari ücret 31 Ocak'ta ve 4250 lira olacak. Ama Türk-İş'in açlık sınırı bu ayın 27'sinde açıklanacak. Muhtemelen 4250 liranın üzerinde olacak. Böyle baktığınızda bu belki de Türkiye tarihinde ilk defa olacak. Türk-İş bunu yıllardır açıklıyor, bazen nisan da bazen temmuzda düşer. Daha asgari ücret ele düşmeden bunun altına düştüğünü ben ilk defa göreceğim. Bu da çok yüksek bir enflasyon sarmalının içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu sebeple asgari ücretlere yapılan artışın yılda 1'den mutlaka, 3 ayda bir 6 ayda bire çekilmesi gerekiyor."