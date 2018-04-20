Kerim olimpiyatlara koşuyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin bedensel engelli sporcusu Kerim Elyaz, elde ettiği başarılarla dünya çapında isminden söz ettirmeye başladı. 100 ve 200 metre koşu ile uzun atlamada Türkiye rekorlarının sahibi olan Avrupa şampiyonu unvanlı sporcu, şimdi gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'na dikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü\'nün engelli branşlarındaki en başarılı sporcularından Kerim Elyaz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği madalya koleksiyonuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak Antalya\'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası\'nda 100 metreyi 11.43\'te koşarak birinci olan Kerim Elyaz, uzun atlamada ise 5.97 metre ile yine tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Gelişim eksikliği ve kolunda doğuştan kısalık bulunan Kerim Elyaz, 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yapıyor. Fransa\'dan İtalya\'ya, İsviçre\'den Dubai\'ye kadar katıldığı onlarca şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirmeyi başaran bedensel engelli sporcu, 2020 yılında Tokyo\'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları\'na doğru olanca gücüyle koşuyor.

Türkiye\'nin son dönemde yetiştirdiği en iyi paralimpik atletlerden biri olan Kerim Elyaz, tam anlamıyla savaşçı bir ruh taşıyor. Atletizme 2013 yılında, beden eğitimi öğretmenin teşvikiyle başlayan Elyaz, kendi hikayesini şu şöyle anlattı:

\"Öğretmenim 2013 yılında engelime rağmen ilk kez bir yarışa katılmamı sağladı. O gün bugündür koşuyorum. Şu anda T47 kategorisinde 11.16 ile 100 metre, 23.73 ile 200 metre ve 6.08 ile uzun atlama Türkiye rekorlarının sahibiyim. 2014 yılında İtalya\'da düzenlenen Avrupa Açık Şampiyonası\'nda 100 metre ve uzun atlamada şampiyon oldum. Bu noktaya ulaşmam kolay değildi. Çok çalıştım, zorlu günler geçirdim. Ama arkamda her zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin gücünü hissettim. Başka bir kentte yaşasaydım, belki bugün eve kapanmış olacaktım. Evde yaşamak zor. İnsan ruhsal çöküntü yaşıyor. Engelli çocukları olan ailelere sesleniyorum; evlerinizin kapılarını açın, bırakın çocuklar sokağa çıksın, spor yapsın. Türkiye yeni yeni engelli sporunun bilincine vardı ve gelecekte bizi gerçekten bayak başarılar bekliyor.\"

\'TOKYO\'DA ALTIN MADALYA İSTİYORUM\'

Son 4 yılda çok iyi dereceler elde ettiğini belirten Kerim Elyaz, \"İlk hedefim 2018 Avrupa Şampiyonası\'nda kürsüye çıkmak, sonra ise 2020 yılında Tokyo\'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları\'nda bir sporcunun ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşarak madalya almak. Şu anda dünya klasmanında 10. sıradayım ve kendimi sürekli geliştiriyorum. Olimpiyat madalyasını bu nedenle hayal olarak görmüyorum. İnsan yeter ki istesin, önünde hiçbir engel duramaz\" diye konuştu.

KERİM ELYAZ\'IN BAŞARI LİSTESİ

2014 Ankara-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 100 metre birinciliği

2014 Ankara-Paralimpik Türkiye Şampiyonası üç adım birinciliği

2014 İtalya-Paralimpik Açık Şampiyonası 100 metre birinciliği

2014 İtalya-Paralimpik Açık Şampiyonası üç adım birinciliği

2014 İngiltere-Paralimpik Avrupa Şampiyonası üç adım yedinciliği

2015 Ankara-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 100 metre birinciliği

2015 Ankara-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 200 metre ikinciliği

2015 Ankara-Paralimpik Türkiye Şampiyonası uzun atlama birinciliği

2015 İtalya-Paralimpik Açık Şampiyonası 200 metre ikinciliği

2015 Eskişehir-Federasyon Kupası 100 metre birinciliği

2015 Eskişehir-Federasyon Kupası 200 metre ikinciliği

2015 Bolu-Yıldızlar Kulüpler Finali 100 metre 11.63 saniye ile Dünya Şampiyonası barajını geçti

2016 İstanbul-Gençler Salon Şampiyonası 60 metre üçüncülüğü

2016 Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai Açık Şampiyonası 100 metre 11.81 saniye, 200 metrede 24,29 saniyelik dereceyle Avrupa Şampiyonası barajını geçti

2016 İtalya-Paralimpik Açık Şampiyonası 200 metre ikinciliği

2016 Antalya-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 100 metre birinciliği

2016 Antalya-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 200 metre birinciliği

2016 Antalya-Paralimpik Türkiye Şampiyonası uzun atlama birinciliği

2016 İsviçre-Paralimpik Açık Şampiyonası 100 metre birinciliği

2016 İsviçre-Paralimpik Açık Şampiyonası 200 metre ikinciliği

2017 Antalya-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 100 metre birinciliği

2017 Antalya-Paralimpik Türkiye Şampiyonası 200 metre birinciliği

2017 Antalya-Paralimpik Türkiye Şampiyonası uzun atlama birinciliği

2017 Fransa-Paralimpik Açık Şampiyonası 100 metre ikinciliği

2017 Fransa-Paralimpik Açık Şampiyonası 200 metre ikinciliği

2017 Fransa-Paralimpik Açık Şampiyonası uzun atlama ikinciliği

2017 İngiltere-Dünya Paralimpik Şampiyonası uzun atlama onunculuğu

2018 Antalya Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası 100 metre birinciliği

2018 Antalya Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası uzun atlama birinciliği



FOTOĞRAFLI