Kerim Frei'ye Premier Lig'den talip çıktı

Premier Lig ekibi West Bromwich, bu sezon Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Kerim Frei’ın peşine düştü.



Ada temsilcisinin menajeri Tony Pulis’in, ara transfer döneminde QPR’ye gönderilecek olan sağ kanat oyuncusu Matt Phillips’in yerine Beşiktaşlı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı bildirildi.



Beşiktaş’ta bu sezon 4 maçta sadece 89 dakika görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncunun da futbola başladığı İngiltere’ye geri dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

Başakşehir de istiyor

Süper Lig ekibi Başakşehir’in de Kerim Frei konusunda temaslarını hızlandırdığı ve gelecek hafta Beşiktaş Yönetimi’nden genç oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi.



Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı’nın transferi konusunda ısrarcı olduğu futbolcu için Başakşehir’in kiralama formülü üzerinde durduğu ifade edildi.