Kerim Frei'a Bundesliga'dan talip var

Bundesliga takımlarından FC Köln, Kerim Frei için ocak ayında yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon fazla forma şansı tanımadığı genç futbolcu için ocak ayında kulübü Beşiktaş'a bir teklif yapılacağı belirtildi.

Alman basınının iddiasına göre; FC Köln kulübünün Kerim Frei'a olan ilgisi yeni değil. Alman kulübün yetkilileri, bu yaz İstanbul'a gelerek Kerim Frei'la bir görüşme gerçekleştirmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Gökhan Töre'nin West Ham United'a kiralanmasıyla birlikte formanın önemli adayları arasında gösterilen Kerim, geçen süre içerisinde 11'in istikrarlı isimlerinden biri olamadı. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 4 resmi karşılaşmada toplamda 86 dakika sahada kalabildi.



Kerim'in kadrodaki bu konumu, FC Köln takımının transfere ilişkin umutlarının tekrar yeşermesine neden oldu. Kadrosunda; her iki kanatta oynayabilen, çabuk bir kanat oyuncusu ihtiyacı bulunan Alman ekibi, Ocak ayında Kerim için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

3 yıl önce Fulham'dan transfer edilen Kerim Frei, bu süre boyunca 99 karşılaşmada forma giyerken 9 gol kaydedip 6 da asist yaptı.