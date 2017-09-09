Kerim Frei, Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Attamah, Adebayor ve Kerim Frei'dan gelirken; Fenerbahçe'nin gollerini Nabil Dirar ve Martin Skrtel kaydetti.

Maçın Özeti

'1 'Derbi' niteliği taşıyan karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

'2 Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde Attamah'ın kafa vuruşuyla maça golle başladı: 0-1.

'7 Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Valbuena'nın pası sonrası topu içeriye gönderdi ancak Volkan Babacan serinkanlı bir tavırla topun sahibi oldu.

'14 Savunma oyuncusu Neto'nun yaptığı ortaya Josef de Souza kafayla vurdu ancak Volkan topu uzaklaştırdı.

(Volkan Demirel'in koruduğu kaleye bu sezon 9 isabetli şut atıldı ve 6'sı gol oldu. - OptaCan)

'20 Editörün yorumu: Fenerbahçe'nin yeni stoperi Luis Neto, özellikle hücuma yaptığı katkılarla dikkati çekiyor. Başakşehir, yıllardır alışılageldik oyununa devam ederken, sarı-lacivertli ekipte 'adaptasyon' sorunu sürüyor.

'23 Epureanu, Valbuena'ya dikkatsiz müdahalesi sonrası sarı kart gördü. Fransız futbolcu, Epureanu'nun yaptığı faul sonrası bir hayli sinirlendi.

'28 Başakşehir, inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza sahasına çok iyi sokulan Elia'nın pasında önce Napoleoni istediği vuruşu yapamadı, seken topta Adebayor'un yaptığı dokunuşu da Skrtel çizgiden çıkardı!

'31 Napoleoni'nin ceza sahası yayından yaptığı sert vuruş, üstten auta gitti.

'33 Adebayor!! Kale çizgisi yakınından müthiş sert yaptığı kafa vuruşu önce üst direğe, sonra Volkan'a çarparak ağlara gitti: 0-2.

'36 Gael Clichy, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

'37 Editörün yorumu: Başakşehir, yıllardır oynadığı futboldan çok uzakta değil. Geçen sene ikinci sırada yer alarak gücünü gösterse de, taktiği bilinen bir takım karşısında Fenerbahçe'nin bu kadar 'sinmiş' bir oyun sergilemesi de dikkati çekiyor. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti istediğini oyunuyla belli eden tek isim yine Valbuena...

'39 Nabil Dirar'ın isabetli ortasında ceza sahası içinde markaj altında olmayan Roberto Soldado'nun kafa vuruşu, farklı şekilde auta gitti.

'40 Valbuena'ya yine çok sert bir faul yapıldı. Bu kez müdahaleyi yapan isim Caiçara... Fransız futbolcu, haklı olarak isyan ediyor...

'42 Volkan Babacan, kaleci vuruşunu yavaş kullandığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Volkan Babacan'ın vuruşu ağırdan almasına takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Emmanuel Adebayor da tepki gösterdi.

'43 Valbuena'nın üst düzey çaba gösterdiği pozisyonda ceza sahası içinde seken topu günün 'çalışkan' isimlerinden Nabil Dirar ağlara gönderdi: 1-2. Bu şut, sarı-lacivertli ekibin maçta kaleyi bulan ilk şutuydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Tribünlerden kafasına sert bir şekilde pet şişe atılan Volkan Babacan'ın tedavisi nedeniyle gecikmeye uğrayan maçın ikinci yarısı, Başakşehir'in vuruşuyla başladı.

'50 Başakşehirli Edin Visca'nın yaptığı vuruş Volkan'dan sekti, Adebayor tamamlamak istedi ancak yetişemedi.

'57 Editörün yorumu: Fenerbahçe, ilk yarıya oranla daha diri bir oyun sergiliyor. Sarı-lacivertlilerin 10-15 dakikalık periyotta beraberlik golünü bulması sürpriz olmaz. Başakşehir ise yıllardır eleştirilen 'zaman geçirme' taktiğini uygulamaya başladı.

'59 Başakşehir'de Napoleoni yerine İrfan Can Kahveci oyuna giren isim oldu.

'64 Vincent Janssen, Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil oldu. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada.

'69 Dirar'ın kale çizgisine paralel sert kestiği topa hiçbir Fenerbahçeli dokunamadı! Dirar'ın çabası, sarı-lacivertlilerin gole yaklaştığı anlardan birini yarattı.

'71 Fenerbahçe'de değişiklik: Giuliano'nun yerine Aatıf oyuna dahil oldu.

'78 Fenerbahçe, Başakşehir ağlarını havalandırdı. Tüm futbolcular ofsayt bayrağını kaldıran yardımcı hakem Sercan Ok ve Fırat Aydınus'un çevresinde toplandı... Yaklaşık 2 dakika süren müzakereler sonucunda hakem Aydınus Fenerbahçe'ye golü verdi. Gol, Martin Skrtel'e yazıldı: 2-2. Editörün yorumu: Golde Janssen'in topa dokunması halinde ofsayt olacaktı ancak beIN SPORTS'un sağladığı yayından net görülemeyen açıya göre, Janssen'in herhangi bir müdahalesi yok.

'86 Fenerbahçe, Janssen'le öne geçmeye çok yaklaştı. Valbuena'nın ortasına iyi sıçrayan Hollandalı futbolcunun kafa vuruşu, az farkla auta gitti.

'89 Edin Visca uzak mesafeden çok güzel bir şut çıkardı, Volkan Demirel aynı güzellikte bir kurtarışla gol izni vermedi.

90+3 Kerim Frei, ceza sahası yayından yaptığı müthiş plase vuruşla takımını tekrar öne geçirdi! 2-3!

Karşılaşma sona erdi.