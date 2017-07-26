Kerestecioğlu: Biz, İlknur İnceöz'ün Pensilvanya'da çektirmiş olduğu fotoğraflara bakarak "Terör örgütü üyesidir” deseydik?

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Grup Başkan vekili İlknur İnceöz’ün konuşmasına en sert tepki HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’ndan geldi. Kürsüye gelen Kerestecioğlu, “Şimdi, biz, Sayın İlknur İnceöz'ün Pensilvanya'da çektirmiş olduğu fotoğraflara bakarak deseydik ki "Kendisi terör örgütü üyesidir. Ve tabii ki nasıl karşılaştırabilirsiniz siz bizim vekillerimizle? Yani mümkün mü? Bizim vekillerimiz devamsızlık yapmışlar, kendisi ise bir terör örgütü üyesi." Ne hissederdiniz? Yüksek yargıç mısınız siz? Bunu defalarca buradan ifade ettim, hanginiz yüksek yargıçsınız?” dedi.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Şimdi, biz, Sayın İlknur İnceöz'ün Pensilvanya'da çektirmiş olduğu fotoğraflara bakarak deseydik ki "Kendisi terör örgütü üyesidir. Ve tabii ki nasıl karşılaştırabilirsiniz siz bizim vekillerimizle? Yani mümkün mü? Bizim vekillerimiz devamsızlık yapmışlar, kendisi ise bir terör örgütü üyesi." Ne hissederdiniz? Yüksek yargıç mısınız siz? Bunu defalarca buradan ifade ettim, hanginiz yüksek yargıçsınız?

İLKNUR İNCEÖZ (Devamla) - İfadeleri çok açık ve net.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) - Hanginiz mahkemesiniz? Kapatın o zaman mahkemeleri! Kapatın o zaman mahkemeleri!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Hâkim, savcı sizsiniz zaten!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) - Yargıya gerek yok, zaten siz burada yargılıyorsunuz. Ne o, konuşulmuş, zaten bunlar aramızda anlaşılmış, yarın getiriliyormuş da bugün getirilmiş! Biz "hayır" deseydik getirmeyecek miydiniz? Çoğunluk tahakkümünü uygulamıyor musunuz bu Mecliste? Sürekli siz ne derseniz o olur iktidarı değil mi bu iktidar? Ama biz yargılama olmadan, cezası kesinleşmeden kimse hakkında bu ithamlarda bulunmayız. Biz sizinle aynı seviyede değiliz. Şimdi oradan çıkacaksınız, çıkacaksınız, vekillerimizle ilgili, akademisyenlerle ilgili, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarıyla ilgili, öğrencilerle ilgili, herkesle ilgili atacaksınız, tutacaksınız, yargıç yerine kendinizi koyacaksınız, ondan sonrasında da, ne o, "demokratik siyaset, demokratik Meclis" deyip yerinize oturacaksınız. Yok böyle bir şey! Biz kimsenin bunları bu şekilde söylemesine izin vermeyiz, tahammül etmeyiz. Bunu da böyle bilin. Barışçıl bir siyaset izliyoruz ama sabrımızın da bir sınırı vardır. Benim gibi bir insanı da buradan bağırttırıyorsunuz ya bunu yaparak, bunun da sebebi sizlersiniz aynı şekilde.

SALİH CORA (Trabzon) - Hiç yakışmıyor, öyle bağırma.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) - Sözlerinizin arkasında duracak şekilde konuşun, geçmişinize de sahip çıkacak şekilde konuşun. (HDP sıralarından alkışlar)