Kerem'in gönlü Avrupa'da

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Milli basketbolcu Kerem Gönlüm Efes Pilsen'le olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığını ve hedefinin Avrupa olduğunu söyledi



İSTANBUL - Efes Pilsen’in milli oyuncusu Kerem Gönlüm, Efes Pilsen ile sözleşmesinin bitiminin ardından Avrupa deneyimi yaşamak istediğini söyledi. 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası için Eylül ayında grup elemelerinde mücadele edecek (A) Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kampında bulunan Kerem, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yapılan antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu yıl Efes Pilsen’de 4. senem. Kulübümle 1 yıllık daha sözleşmem var. Sözleşmem bittikten sonra öncelikle kulübümle görüşeceğim. Fakat Avrupa deneyimi yaşamak ve orada da oynamak istiyorum" dedi.



Efes Pilsen’in bu sezona güçlü bir kadro ile gireceğini ifade eden Kerem, "Geçen sezon maalesef hedeflerimizden uzak kaldık. Ama bu sezonki yeni antrenörümüz Ergin Ataman, hedefi büyük olan bir kadro oluşturdu. İnşallah yıllardır kapısından döndüğümüz Avrupa Dörtlü Final hedefine bu sene ulaşacağız" diye konuştu.



Hedef 2009 Avrupa Şampiyonası



Tecrübeli oyuncu, milli takım olarak hedeflerinin ise eylül ayı içerisinde oynayacakları Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarını geçerek, 2009 Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu belirtti. Milli takımın yavaş yavaş form tuttuğunu ve temponun her geçen gün arttığını ifade eden Kerem Gönlüm, şunları söyledi. "Takımda her şey yolunda. Yavaş yavaş tempoyu arttırıyoruz. Ufak tefek sakatlıklar yaşamamıza rağmen takımda hava gayet iyi. Bu pazar Sırbistan’la özel maç yaptıktan sonra Makedonya’ya gideceğiz. Bence takım olarak Efes Cup’ta hazır oluruz."



ABD üst düzey oynuyor



Kerem, geçtiğimiz hafta Çin’in özel yönetim bölgesi Macau’da, ABD’nin davetlisi olarak katıldıkları Toyota Cup’ın bir çok ülkede canlı olarak yayınlandığını ve Türkiye’nin prestiji için önemli olduğunu ifade etti. Toyota Cup’ta oynadıkları ABD maçının kendileri için özel bir karşılaşma olduğunu belirten Kerem, şunları kaydetti: "Çok farklı şekilde üst düzey basketbol oynuyorlar. Zaten fiziksel olarak çok büyük üstünlükleri var. Bu yüzden basketbol onlar için çok kolay. Avrupa basketbolunda kurallar biraz farklı olduğundan dolayı bazen zorlanıyorlar."

