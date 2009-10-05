Kerem'den Mosturoğlu'na sert yanıt

Efes Pilsenli basketbolcu Kerem Gönlüm, geçtiğimiz günlerde kendisi ve takımı ile ilgili doping konusunda çeşitli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'na yanıt verdi.



Kerem Gönlüm, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun doping testi ve Efes Pilsen Kulübü ile ilgili olarak yapmış olduğu, şahsını da içine alan açıklamaları sonrası, bir basın açıklaması yapmayı gerekli gördüğünü belirterek, ''Bilindiği üzere kura çekimi sonucu tarafıma yapılan doping testinin pozitif çıkması sonucu başlatılan disiplin kovuşturması, TBF Disiplin Kurulu nezdinde devam etmektedir. Yargısal süreç devam ederken, özellikle de bu yargı sürecini ve yargı organını etkilemeye yönelik açıklamalarda bulunmanın hukuka aykırı olduğunu en iyi bilmesi gereken kişilerden biri, bu açıklamaları basınla paylaşarak kamuoyu yaratan ve mesleği avukatlık olan Şekip Mosturoğlu'dur'' ifadelerini kullandı.



Bu süreç sonunda TBF ve FIBA yargı organları tarafından alınacak hukuki karara saygılı olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu açıklamasında, ''Ancak Mosturoğlu'nun, dürüstlüğümü doping olayının iç yüzünü açıklamam koşuluna bağlamış olması, her şeyden önce kendisinin haddini aşan bir açıklamadır. Benim kişiliğimi ortaya koyacak emareler kariyerimde fazlasıyla vardır ve Türk spor kamuoyu, şahsıma gönlünde geniş bir yer açarak bunu ortaya koymuştur. 100'den fazla (A) Ulusal Takım forması giyme şerefine ulaşmış bir oyuncunun gerek kişiliği, gerekse sporculuğu hakkında karakterinin kalitesinin Sayın Mosturoğlu'nun koşullarına ve kriterlerine bağlı olmadığı kanısındayım. Geçmişime bakıldığında, sahada elimden gelenin en fazlasını vermeye çalıştığım herkesçe bilinmektedir. Her zaman en fazla koşan, en fazla performans ortaya koymaya çalışan bir sporcu olduğumu anlatmama gerek yok. Kamuoyu bu konuda görüşünü defalarca dile getirdi. Sportif başarı adına 'cathine' farkına gereksinimim olmadığı da açık. Bunu daha önce de açıkladım, yargı organları önünde avunmamda da belirttim. Sayın Mosturoğlu'nun, Disiplin Kurulu'nu hukuken adeta yetersiz bularak hukuki betimlemelerde bulunmasını zamansız buluyorum. TBF Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü ve Şekip Mosturoğlu baskısından etkilenmeksizin, tarafsızlığını koruyarak, hukuk kuralları çerçevesinde en doğru kararı vereceğini umuyorum.'' görüşlerine yer verdi.