Kerem ve Hidayet'ten milli takıma veda!

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Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. tur E Grubu son maçında Sırbistan'a yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takımımız'da iki şok gelişme yaşandı.Takımımızın yıldız oyuncuları Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri, milli takım kariyerlerine son verdiklerini açıkladılar.32 yaşında milli takım kariyerlerine son veren bu iki oyuncu, basketbol yaşantılarına kendi takımlarında devam edecekler. Hidayet Türkoğlu NBA'de Orlando Magic, Kerem Tunçeri ise Beko Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyiyor.