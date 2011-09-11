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Spor

Kerem ve Hidayet'ten milli takıma veda!

12 Dev Adam'ın kaptanları Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri, milli takımı bıraktığını açıkladı...

11 Eylül 2011 03:00

T24  - 12 Dev Adam'ın kaptanları Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası 2. tur E Grubu son maçında Sırbistan'a yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takımımız'da iki şok gelişme yaşandı. 



Takımımızın yıldız oyuncuları Hidayet Türkoğlu ve Kerem Tunçeri, milli takım kariyerlerine son verdiklerini açıkladılar.

32 yaşında milli takım kariyerlerine son veren bu iki oyuncu, basketbol yaşantılarına kendi takımlarında devam edecekler. Hidayet Türkoğlu NBA'de Orlando Magic, Kerem Tunçeri ise Beko Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes forması giyiyor.


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