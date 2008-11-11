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Spor

Kerem ve Green zirveye

Efes Pilsen forveti Kerem Gönlüm ribaund krallığında 2. sırada kendine yer bulurken, Fenerbahçeli Green asist krallığında 2. sırada yer aldı.

11 Kasım 2008 02:00



Euroleague'de 3. hafta tamamlanırken istatistik liderleri belirlendi. Efes Pilsen forveti Kerem Gönlüm ribaund krallığında 2. sırada kendine yer bulurken, Fenerbahçe Ülkerli Marquis Green asist krallığında 2. sırada yer aldı.

Euroleague tarihinin en iyi ribauntçularından birisi olarak gösterilen Kerem Gönlüm, 3 maç sonunda toplam 28 ribaund aldı. Maç başına 9.33 ribaund ortalaması yakalayan Kerem Gönlüm, 3 oyuncu ile birlikte 2. sırayı paylaştı. Partizanlı Stephane Lasme, Barcelonalı Ersan İlyasova ve Zalgiris Kaunaslı Loren Woods, 9.33 ribaund ortalaması ile Euroleague 2008/09 sezonu ribaund krallığında 2. sırayı paylaştılar. Ribaund krallığında DKV Joventut pivotu Mensah-Bonsu 11.5 ortalama ile zirvede.

Fenerbahçe Ülkerli Marquis Green 3 maç sonunda toplam 16 asist yaptı. Maç başına 5.33 asist ortalaması tutturan Green, asist krallığında 2. sırada kendine yer buldu. DKV Joventut guardı Demond Mallet maç başına 5.67 asist ortalama yakalayarak 3 hafta sonunda Euroleague'in asist kralı konumunda.

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