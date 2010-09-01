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Spor

KEREM TUNÇERİ: ÖNEMLİ BİR AVANTAJ ELDE ETTİK ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 03:01

-KEREM TUNÇERİ: ÖNEMLİ BİR AVANTAJ ELDE ETTİK ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu karşılaşmasında Yunanistan'ı 35 yıl aradan sonra ilk kez yenen (A) Milli Takım'da galibiyetin sevinci yaşanıyor. Milli basketbolcu Kerem Tunçeri, maçtan sonra yaptığı açıklamada, grubu lider bitirmek için önemli bir avantaj elde ettiklerini belirterek, taraftara desteklerinden dolayı teşekkür etti Maçın en skorer oyuncusu Ersan İlyasova da takım olarak çok iyi oynadıklarını ifade ederek, ''Seyircinin de desteğiyle kazandık, ancak işimiz henüz bitmedi. Grupta iki maçımız daha var'' dedi. Kerem Gönlüm de maçı kazanmayı çok istediklerini ve iyi konsantre olduklarını belirterek, ''Taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Yunanistan gibi güçlü bir takımı yendik. Yolumuz açık'' diye konuştu. Milli basketbolcu Ömer Onan da çok mutlu olduklarını kaydederek, ''Lider olmak istiyorduk, bu da Yunanistan maçından geçiyordu. Zafer Bayramı'nı bir gün daha uzattığımız için çok mutluyuz'' dedi.

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