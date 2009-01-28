Kerem Tunçeri Efes'te



Adı bir süredir Fenerbahçe Ülker ile de anılan Kerem Tunçeri, tercihini Efes Pilsen'den yana kullandı. Rusya'nın Libertsky takımından ayrılan milli basketbolcu, lacivert-beyazlılar ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.





1999-2004 yılları arasında lacivert-beyazlı kulüpte forma giydikten sonra kariyerine önce Ülker ve Beşiktaş, ardından da Avrupa'da devam eden milli basketbolcu, yeniden Türkiye'ye döndü.



Sezon başında Rusya'nın Triumph Libertsky takımına transfer olan Kerem, hem takımına hem de Moskova'daki yaşama uyum sağlamakta zorlanınca lacivert-beyazlı takımla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kerem'in adı bir süredir Euroleague'de Top 16'ya kalan ve oyun kurucu pozisyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Ülker'le anılıyordu.



Kerem Tunçeri, Efes Pilsen forması giydiği dönemde 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.



Beşiktaş forması ile 2005-2006 sezonunun da ligin en değerli oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Real Madrid ile de Uleb Kupası ve İspanya Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.



30 yaşında ve 1.90 metre boyundaki tecrübeli basketbolcu, Rus ekibinde oynadığı 6 karşılaşmada 7.3 sayı, 2.1 asist ve 1.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

