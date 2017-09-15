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Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta birliğine teslim oldu (2)

KAMUFLAJLA AİLESİNİ UĞURLADI Birliğine teslim olduktan sonra giriş işlemleri yapılan Kerem Kılıçdaroğlu, daha sonra askeri kamuflaj kıyafetini giydi

15 Eylül 2017 20:37

KAMUFLAJLA AİLESİNİ UĞURLADI
Birliğine teslim olduktan sonra giriş işlemleri yapılan Kerem Kılıçdaroğlu, daha sonra askeri kamuflaj kıyafetini giydi. Bir süre yakınları ile tugayın bahçesinde sohbet eden Kerem Kılıçdaroğlu, daha sonra annesi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve nişanlısı Mina Alşan\'ı, nizamiye kapısına kadar getirerek uğurladı. İlk kez kamuflaj ile görüntülenen Kılıçdaroğlu, yakınlarının minibüs ile nizamiyeden ayrılmasının ardından birliğine döndü. Yakınları da herhangi bir açıklama yapmadı.

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