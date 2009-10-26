Kerem Gönlüm'e 1 yıllık men cezası

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezon Efes Pilsen ile Fenerbahçe Ülker arasında yapılan play-off final serisi 5. maçı bitiminde yapılan doping kontrolü neticesinde test sonucu pozitif tespit edilen Efes Pilsenli basketbolcu Kerem Gönlüm'e 1 yıl hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verdi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, tarafına gönderilen 4 dosyayı görüşerek karara bağladı.



Disiplin Kurulu, 14.06.2009 tarihinde İstanbul'da oynanan Efes Pilsen – Fenerbahçe Ülker Beko Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi 5. müsabakası bitiminde yapılan doping kontrolü neticesinde; test sonucu pozitif tespit edilen Efes Pilsen sporcusu Kerem Gönlüm'e 1 yıl hak mahrumiyeti ve 10.000 TL para cezası, Efes Pilsen Kulübü'nün anılan şekilde "ihmali" nedeniyle 30.000 TL para cezası verdi.



Kurul, Beykoz Spor Kulübü sporcusu Onur Bolat'ın cezasının, Basketbolda Dopingle Mücadele Kuralları çerçevesinde; Disiplin Kurulu ve FIBA Disiplin Kurulu kararları dikkate alınarak, cezası 05.02.2009 tarihli tedbir kararı itibarı ile başlamak üzere 2(İki) yıl müddetle hak mahrumiyeti ve 4.000 TL para cezası olarak tescil edilmesine karar verdi.



Disiplin Kurulu, 20.02.2009 tarihinde İzmir'de oynanan Beşiktaş Cola Turka - Efes Pilsen Teknosa Türkiye Kupası müsabakası bitiminde yapılan doping kontrolünde numunesinde yasaklı maddeye rastlanan Beşiktaş Cola Turka oyuncusu Dennis Mims'e 7.5 ay (yedi ay onbeş gün) hak mahrumiyeti ve 5000 TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.