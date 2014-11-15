Kerem Gönlüm ve Ender Aslan Galatasaray'ı icraya verdi

Galatasaray’da ilk kez sözleşmesi devam eden oyuncular kulübü icraya verdi. Sarı-kırmızılı oyunculardan Ender Arslan ile Kerem Gönlüm, Eylül ve Ekim maaşlarını alamadıkları için kulüple icralık oldu! Ender, Ağustos’ta 1+1 yıllık sözleşme yenilemiş ve 2 milyon TL'ye anlaşmıştı.

Ücretini ise 10 taksitte almak için imza atmıştı. Anadolu Efes'ten gelen Kerem de 1 milyon 750 bin TL karşılığı Galatasaraylı olmuş ve 10 taksit üzerinden söz kesmişti.

Derbi öncesi kriz

Millet gazetesine yer alan habere göre, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital maçı öncesi patlak veren bu krize neden olan rakam ise Ender Arslan'ın iki aylık alacağı olan 400 bin TL ve Kerem Gönlüm'e ödenecek iki aylık ücret olan 350 bin TL... Olayın şaşırtan hususlarından biri de iki basketbolcunun ihtarname sonrası sözleşme fesih hakkını kullanmadan icraya vermesi... Ancak bunun altında yatan neden de tamamen duygusal! İki oyuncu da Türkiye şartlarında iyi para kazanırken başka takıma gitmek istemiyor. Yönetimi düşündüren konu ise Pazartesi günü Ülker Arena’da oynanacak derbi öncesi nasıl bir hamle yapılacağı...

Geçtiğimizhaftalarda basketbol şubesine 4.5 milyon TL ödeme yapılmıştı. Bu rakamın 1.5 milyon TL'si kadın basketbol takımı, kalan kısmı da erkek basketbol takımı için ayrılmıştı. Ancak bu ödenen 4.5 milyon TL, güneşi balçıkla sıvamaya yetmedi...