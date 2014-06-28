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Spor

Kerem Gönlüm Galatasaray'da

Galatasaray Liv Hospital 3 günlük zorlu maratonu tamamladı. Kerem Gönlüm Galatasaraylı oldu

28 Haziran 2014 13:55

Galatasaray Liv Hospital, Anadolu Efes'ten ayrılan Milli basketbolcu ile 1+1 senelik anlaşmaya vardı.

3 gün önce coach Ergin Ataman'ın arayarak "Geçmişi biliyorsun. Sıkıntı oldu. Ama eğer basketbolu bizde bırakmak istiyorsan kapımız sana açık. Artık profesyonelliği değil sevdiğin rengi tercih etmelisin. Seni bekliyoruz" dediği Kerem Gönlüm, sarı-kırmızılı kulübe "Tamam geliyorum" dedi.

Taraflar 1+1 senelik sözleşme için prensipte anlaştılar. Kerem'in istediği ücrette önemli derecede fedakarlık yaptığı öğrenilirken, yıldız oyuncu sezon boyunca "Seneye Galatasaray'da oynamak istiyorum" demişti.

Detaylar tamamlandıktan sonra Kerem Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

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