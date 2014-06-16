Kerem Gönlüm Galatasaray'da

Galatasaraylı olduğunu hiçbir zaman gizlemeyen Kerem Gönlüm, sarı kırmızılı takımla 1 + 1 yıllık anlaştı. Fenerbahçe Ülker ile Beko Basketbol Ligi finalini oynayan Galatasaray Liv Hospital bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Efes’le sözleşmesi sezon sonu itibariyle biten tecrübeli yıldız, sarı kırmızılı takımın gelecek sezonki ilk transferi oldu. Kerem Gönlüm sezonun ikinci yarısında Hürriyet’e, “Galatasaraylıyım ve o camiada, o taraftarın önünde oynamak benim için büyük bir onur olur. Ayrıca kariyerim boyunca kalabalık taraftar grubu karşısında oynamadım” demişti.

Ataman'la yolları erken kesişecek

Zorlu serinin Abdi İpekçi Arena’daki ayağındaki maçları kaçırmayan Kerem’in transferini açıklamak için sarı kırmızılılar final maçlarının bitmesini bekliyor...

Bu arada İspanya’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da Milli Takım formasını son kez sırtına geçirecek olan Kerem Gönlüm, ay yıldızlı ekibin koçu Ergin Ataman ile yolu sezon başlamadan kesişecek.

Kariyeri

Sezon Kulüp

1998-99 Mydonose Kolejliler

1999-005 Ülkerspor

2005-2014 Efes