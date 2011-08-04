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Spor

KEREM GÖNLÜM AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2011 19:07

-KEREM GÖNLÜM AMELİYAT OLDU İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'ın İtalya'nın Bormio kentinde yaptığı kamp çalışmasında diz ön çapraz bağı koparak sakatlanan milli oyuncu Kerem Gönlüm ameliyat oldu. Gönlüm'ün kulübü Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, Belçika'da gerçekleşen operasyonu Prof. Dr. Mark Martens gerçekleştirdi.  Anadolu Efes Spor Kulübü Doktoru Erşan Ateş de ameliyatta hazır bulundu. Kerem Gönlüm'ün ameliyatının çok başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ameliyat sonrasında 2-3 gün dinlenecek Kerem Gönlüm, Antwerp kentinde en az 4 hafta sürecek fizik tedaviye başlayacak.

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