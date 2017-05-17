Kerem Demirbay son dakikada Almanya’yı seçti

Alman birinci futbol ligi Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ın yıldız oyuncularından Kerem Demirbay son anda kararında değişiklik yaparak, Türk Milli Takımı yerine Alman Milli Takımı'nda oynamayı seçti.

Demirbay, 17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Konfederasyonlar Kupası Alman Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. 23 yaşındaki Kerem Demirbay Çarşamba günü yaptığı açıklamada, daveti kabul ettiğini vurgulayarak, "Böylelikle bir rüyam gerçek oluyor” dedi. Demirbay, "Almanya için oynamaya karar verdim. Burada doğduğum ve burada büyüdüğüm için kendimi Alman Milli Takımı ile özdeşleştirebiliyorum” şeklinde konuştu.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Frankfurt'ta Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Demirbay için "Türkiye'de de oynayabilirdi. Ama kararını Almanya'dan yana verdiği için memnunum” dedi.

Türk Milli takımında oynayacağı açıklanmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen Kerem Demirbay'ın Türk Milli Takımı Forması giyeceği” belirtilmişti. Demirbay'ın resmi başvurusunu yaptığı vurgulanarak, Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılmasının beklendiği kaydedilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfasında yayınlanan başvuru mektubunda Kerembay, "Türk milli takımlarında oynamak istediğini” dile getirmişti. Kerembay mektubunda "Ailem Türk'tür ve ben de kendimi Türk olarak hissediyorum. Kendi milletim ve ülkem adına Türkiye milli takımlarında görev almak benim için büyük önem taşıyor” ifadesini kullanmıştı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından Demirbay'ın aday kadroya davet edildiği ve Demirbay'ın Alman Milli Takımı'nı tercih ettiği bildirdildi.

Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, daha önce "tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Kerem Demirbay çifte vatandaş

Herten doğumlu orta saha oyuncusu Kerem Demirbay hem Alman hem de Türk vatandaşlığına sahip. Demirbay'ın danışmanı Tobias Sander, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru ile çifte vatandaş olan Demirbay'ın Türk Milli Takımı'nda oynamasının hukuken mümkün olup olmadığını görmek istediklerini dile getirdi.

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DW/SID/dpa, JD/HT