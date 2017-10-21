Kerem Demirbay: Ben Türk’üm zamanı gelince konuşacağım

Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay, 2 asist yaptığı, 3-1 yendikleri Başakşehir maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda bulundu. Milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanması konusunda da konuşan futbolcu, ''Ben Türk’üm birkaç zorluk yaşadım zamanı gelince konuşacağım'' dedi.

Başakşehir maçı boyunca Türk taraftarların protestosuna maruz kalan genç orta sahanın açıklamaları şöyle:

Çok fazla şey söylemeyeyim ama madem Türkiye için konuşuyorum... Ben Türk’üm. Maalesef seçimimi Almanya’dan yaptım. Birkaç zorluk geçirdim ama zamanı gelince açıklama yapacağım. Fatih Hoca’ya saygısızlık yapmak istemem ama söyledikleri öyle doğru değil. Futbol maalesef böyle. Almanya’yı seçtim ama kalbim Türk, Ben Türk’üm.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, Türkiye Futbıol Direktörü olduğu dönemde Kerem Demirbay'ın milli takım tercihiyle ilgili olarak,’’ Karlsruhe Başkonsolosluğu, Kerem Demirbay’ı bekliyordu. Müracaat edecekti. Türk Milli Takımı’nda oynamak istedi. Ben bu gelişmelerden sonra resmi olarak Hoffenheim Kulübü’ne davet yazısı gönderdim. Resmi siteden açıkladılar. Ancak sonra yazıyı siteden geri çektiler. Ümit ederim bizi seçer’’ demişti Türkiye Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay’ın Türkiye’yi seçtiğine dair belge yayınlamış ancak daha sonra futbolcunun son anda karar değiştirdiğini duyurmuştu.