T24 LogoT24 Logo
Spor

Kerem Demirbay: Ben Türk’üm zamanı gelince konuşacağım

24 yaşındaki Almanya doğumlu futbolcu milli takım tercihi hakkında konuştu

21 Ekim 2017 13:24

Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay, 2 asist yaptığı, 3-1 yendikleri Başakşehir maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda bulundu. Milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanması konusunda da konuşan futbolcu, ''Ben Türk’üm birkaç zorluk yaşadım zamanı gelince konuşacağım'' dedi. 

Başakşehir maçı boyunca Türk taraftarların protestosuna maruz kalan genç orta sahanın açıklamaları şöyle:

Çok fazla şey söylemeyeyim ama madem Türkiye için konuşuyorum... Ben Türk’üm. Maalesef seçimimi Almanya’dan yaptım. Birkaç zorluk geçirdim ama zamanı gelince açıklama yapacağım. Fatih Hoca’ya saygısızlık yapmak istemem ama söyledikleri öyle doğru değil. Futbol maalesef böyle. Almanya’yı seçtim ama kalbim Türk, Ben Türk’üm.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, Türkiye Futbıol Direktörü olduğu dönemde Kerem Demirbay'ın milli takım tercihiyle ilgili olarak,’’ Karlsruhe Başkonsolosluğu, Kerem Demirbay’ı bekliyordu. Müracaat edecekti. Türk Milli Takımı’nda oynamak istedi. Ben bu gelişmelerden sonra resmi olarak Hoffenheim Kulübü’ne davet yazısı gönderdim. Resmi siteden açıkladılar. Ancak sonra yazıyı siteden geri çektiler. Ümit ederim bizi seçer’’ demişti Türkiye Futbol Federasyonu da Kerem Demirbay’ın Türkiye’yi seçtiğine dair belge yayınlamış ancak daha sonra futbolcunun son  anda karar değiştirdiğini duyurmuştu.

 

ETİKETLER

Kerem DemirbayHoffenheimMilli TakımAlmanyaTürkiyeFutbolMaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24