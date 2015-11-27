Kerem Altıparmak: Bu tutuklama, açık bir şekilde AİHS 5. maddeye aykırı

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları haberlerinde "terör örgütüne yardım, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek" iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiler. 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını değerlendiren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, bu tutuklama kararını meşru kılan hiçbir hukuki gerekçenin olmadığını söyledi.

İnsan hakları, insancıl hukuk, uluslararası ceza hukuku, anayasa ve idare hukuku konusunda çalışmaları olan, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklama kararının AİHS’nin 5. maddesine aykırı olduğunu söyledi. Altıparmak, bir kritik hususun altını çizdi:



"Tutuklamaya karar veren hakim, kişinin suçlu olduğuna karar veren hakim değildir. Onun görevi tutuklamaya gerek var mı yok mu ona karar vermek. Bir kişinin suçluluğu sabitse onun hakkında hüküm verilir, tutuklama kararı değil.





"CMK 100/3 var" diyenler var…





O hüküm diyor ki, aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir. Buradan şu sonuca ulaşıyorlar. Eğer suç olduğunu gösterirsek başka bir şeye bakmadan tutuklayabilir. Hayır efendim, kişi özgürlüğünü suç soruşturmak için sınırlandıracaksan soruşturma açısından riski göstereceksin. Delili mi karartacak, firar mı edecek? Sulh ceza hakiminin görevi bu. Yoksa esastan karar verecekse neden bir sulh ceza hakimine bir de ağır ceza mahkemesine gerek olsun? Bu tutuklama, açık bir şekilde AİHS 5. maddeye aykırıdır. Anayasanın 90. maddesi uyarınca AİHS ile CMK çatışıyorsa CMK esas alınamaz. Kaldı ki zaten, CMK 100/3 bu çatışmaya yol açmayacak imkanı da sunuyor, tutuklama nedeni var sayılabilir diyor. O zaman hakimin görevi AİHS’e aykırı olmayacak şekilde hükmü yorumlamak. Bu tutuklama kararını meşru kılan hiçbir hukuki gerekçe yok."

